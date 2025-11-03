Milan, Pulisic migliora e per Parma ci sarà: progressi anche da Rabiot, si spera nel recupero

Tre punti che servono alla classifica. Il Milan supera la Roma per 1-0 e continua la sua corsa al secondo posto agganciando proprio i giallorossi e l'Inter e portandosi ad un punto dalla vetta rappresentata dal Napoli. Una prestazione positiva degli uomini di Allegri che hanno rischiato sul calcio di rigore di Dybala, ben parato tra l'altro da Maignan. La corsa prosegue e adesso, prima della pausa per le Nazionali ci sarà da preparare la gara contro il Parma in programma al "Tardini" sabato prossimo alle 20.45.

E per il tecnico toscano ci potrebbero essere delle belle notizie in vista della gara in terra emiliana. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic potrebbe essere l'arma in più sabato prossimo. Il fantasista statunitense, infortunatosi nel corso dell'amichevole della sua Nazionale contro l'Australia dovrebbe tornare a disposizione in questa settimana.

Quello del numero 11, non è dovrebbe essere l'unico recupero. Anche Adrien Rabiot accelera e sembra migliorare la propria condizione. Il calciatore francese è fermo per una lesione al soleo del polpaccio sinistro e sta proseguendo il suo iter di recupero. Per l'ex Juventus ci sarebbe qualche dubbio in più rispetto a Pulisic però la speranza è che possa smaltire il problema ed esserci anche lui a Parma.