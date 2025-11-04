Milan, Rabiot corre verso Parma: spinge per rientrare, lo staff medico prudente

Adrien Rabiot continua la sua corsa verso il pieno recupero dal recente infortunio che ha subito. Il Milan lo aspetta e, secondo La Gazzetta dello Sport, se dovesse continuare con questi miglioramenti è sempre più probabile che il francese ci possa essere allo stadio Tardini, sabato contro il Parma.

Il Milan ieri non si è allenato, ma come spiega il quotidiano il giocatore, fermatosi con la Francia durante l'ultima sosta di ottobre, ha una gran voglia di tornare a pieno regime. Per questo si è presentato a Milanello, insieme al compagno di squadra Christian Pulisic, per continuare nel programma di recupero.

Ricordiamo che Rabiot sta smaltendo la lesione al soleo del polpaccio sinistro: un muscolo molto delicato, per questo lo sfatt medico del Diavolo ha preferito proseguire con tutta la prudenza dovuta del caso. In tal senso il giocatore spinge per il rientro a Parma, dove però è più sicuro di rientrare proprio l'attaccante americano. Rabiot ieri si è sottoposto alle terapie di rito e poi ha svolto un allenamento personalizzato. Ad ogni modo se in questi giorni dovesse continuare a mostrare i progressi che si stanno vedendo, Allegri potrebbe aggregarlo effettivamente in Emilia, almeno per la panchina, rinfoltendo un reparto che ha fatto i conti con diverse assenze ultimamente.