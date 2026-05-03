Juventus-Verona, le formazioni ufficiali: ancora David dal 1', la scelta su Boga e Bowie
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Hellas Verona, match valido per la 35^ giornata di Serie A. La fresca caduta del Milan a Reggio Emilia propone un'occasione incredibile per i bianconeri, che in caso di successo sugli scaligeri - già matematicamente retrocessi - raggiungerebbero proprio Allegri al 3° posto.
Niente Jeremie Boga per Spalletti dopo la bocciatura contro il Milan, riecco Yildiz dall'inizio sulla trequarti fantasia con "Chico" Conceicao, a supporto di Jonathan David in avanti. Centrocampo intoccabile con Locatelli e Khephren Thuram, il solito McKennie tuttofare largo a destra mentre Cambiaso va dall'altra parte. In difesa spazio per il trio Kalulu-Bremer-Kelly, fuori invece Gatti.
Non c'è da buttare la spugna per il Verona di Sammarco, nonostante la retrocessione ormai certa. Allora spazio per Bowie dal 1' con Suslov a supporto (2a titolarità di fila) dopo la mancata convocazione col Milan e la squalifica per espulsione ancora prima col Torino. A centrocampo Gagliardini in interdizione insieme ad Akpa Akpro e Bernede a inventare, Belghali e Bradaric sugli esterni.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti
Allenatore: Luciano Spalletti
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie
A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Sarr, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Fallou, Ajayi, Vermesan
Allenatore: Paolo Sammarco
Arbitro: Giovanni Ayroldi (Sez. AIA di Molfetta)
Assistenti: Valerio Vecchi (Sez. AIA di Lamezia Terme), Alex Cavallina (Sez. AIA di Parma)