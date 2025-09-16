Juventus, Vlahovic: "Periodo non facile in estate, ma da questo ho trovato tanta forza"

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League pareggiata 4-4 contro il Borussia Dortmund, nella quale ha realizzato la prima doppietta stagionale: "Credo che tutto arrivi con l'esperienza, siamo una squadra giovane e dobbiamo iniziare a leggere meglio le partite. Non possiamo prendere sempre gol, possiamo imparare ancora tanto. L'importante è non averla persa, continuiamo così".

Non è che Tudor ora ti farà giocare sempre?

"Non lo so, sta al mister scegliere chi giocherà. Io sono a disposizione e cerco di allenarmi al massimo, l'importante è fare gol: dall'inizio o dalla panchina cambia poco".

Le partite migliori le hai fatte entrando in corsa...

"Ho giocato quasi sempre titolare e fatto abbastanza gol, il mister cambia tanto e abbiamo tanti giocatori forti. Non ci sono titolari e panchinari, non penso a questo ma cerco di aiutare la squadra, a tutti piace giocare ma rispetto le scelte del mister e cercherò di metterlo in difficoltà".

Hai tanta rabbia dentro quest'anno?

"No, rabbia no, però non è stato un periodo facile per me. Il 99% delle cose che si scrivevano non erano vicine alla realtà, però in questo ho trovato forza. Per dimostrare qualcosa devi avere sempre fame, io non sono mai contento e stasera volevo fare il terzo gol, ho sempre aspettative alte e questo mi spinge in avanti. Gioco in una squadra meravigliosa e non mi posso lamentare, normale essere criticato se non fai gol ma sto trovando il mio equilibrio e ho tantissimi margini di miglioramento".