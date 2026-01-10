Juventus, Vlahovic verso l'addio a parametro zero: oltre al Milan, spunta anche l'Inter

C'è anche l'Inter sulle tracce di Dusan Vlahovic. Lo scrive stamattina il quotidiano La Stampa, secondo il quale pure i nerazzurri starebbero monitorando l'attaccante in scadenza di contratto con la Juventus come potenziale colpo a parametro zero per l'estate. Su Vlahovic è attivo ormai da mesi anche il pressing del Milan, senza dimenticare l'interesse all'estero di Barcellona, Bayern Monaco e big di Premier League.

Sempre più lontano dalla Juve

Sono state stagioni molto movimentate, le ultime per la Juventus. E se la Vecchia Signora sembra aver trovato una stabilità almeno tecnica con l'arrivo in panchina di Spalletti, riuscito a far cambiare marcia dopo un periodo di lento adattamento iniziale alla nuova realtà, lo stesso non si può dire del mercato e del lavoro sui rinnovi. Che ha sì Yildiz come protagonista di fondo, ma con un altro nome di enorme peso, soprattutto economico, tra coloro che sono in scadenza.

Il protagonista, in fondo, è sempre lui: Dusan Vlahovic (25 anni). Non può essere altrimenti, considerando che è di gran lunga il più pagato della Juventus (il contratto è arrivato a 12 milioni di euro netti) e ha l'accordo in scadenza tra 6 mesi e poco più, al prossimo 30 giugno. In casa bianconera i più sembrano ormai essersi arresi all'idea che il centravanti che doveva essere dei sogni, pagato 80 milioni di euro e qualcosa oltre, se ne andrà senza portare un centesimo in cassa.