Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Mbappé, il ginocchio e il precedente Kakà: a Madrid paragonano le due vicende

Mbappé, il ginocchio e il precedente Kakà: a Madrid paragonano le due vicendeTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 15:27Calcio estero
Pierpaolo Matrone

La storia recente del Real Madrid offre un curioso parallelismo: nel 2010 fu Kaká, oggi è Kylian Mbappé. Due campioni, lo stesso ginocchio sinistro e un Mondiale sullo sfondo. Se il caso del brasiliano è ormai una lezione consegnata agli archivi, quello del francese resta avvolto da molte incognite. Mbappé si è infortunato il 7 dicembre contro il Celta Vigo, in seguito a un movimento innaturale. Gli esami parlarono solo di una distorsione, tanto che il francese saltò una sola gara, contro il Manchester City, tornando poi in campo e chiudendo l’anno inseguendo – e raggiungendo – il record di gol annuali di Cristiano Ronaldo. Da lì, però, la situazione si è complicata: stop a inizio 2026, rientro graduale, nuove presenze giocate con dolore e infine un’altra frenata.

Senza comunicati medici dettagliati del club, prende corpo l’ipotesi di un problema al legamento collaterale laterale. Il traumatologo José González, interpellato da AS, ha spiegato come questo tipo di lesione possa consentire di giocare, ma peggiori con i carichi ripetuti: “La soluzione è fermarsi davvero, finché il problema non si risolve”.

Una dinamica che richiama quanto accadde a Kaká nel 2010, quando rimandò l’operazione per non saltare il Mondiale, aggravando il quadro e allungando i tempi di recupero dopo l’intervento del dottor Marc Martens. Oggi Mbappé valuta un secondo parere: davanti a lui, come allora per Kaká, due strade. Fermarsi a lungo o rischiare che il tempo trasformi un fastidio in un problema più serio. Una scelta che può cambiare una stagione — e forse di più.

Articoli correlati
Via dal Real dopo 10 anni, Yusi è esploso all'Alaves. Ma a Madrid hanno la recompra... Via dal Real dopo 10 anni, Yusi è esploso all'Alaves. Ma a Madrid hanno la recompra
Mbappé, l'infortunio al ginocchio preoccupa: problema cronico, mai fuori così a lungo... Mbappé, l'infortunio al ginocchio preoccupa: problema cronico, mai fuori così a lungo
Barcellona, crash test Villarreal. Il Cholo Simeone non può sbagliare: LaLiga, il... Barcellona, crash test Villarreal. Il Cholo Simeone non può sbagliare: LaLiga, il programma
Altre notizie Calcio estero
Timber si è già imposto al Marsiglia: "Da De Zerbi a Beye, qui il tempo scorre veloce"... Timber si è già imposto al Marsiglia: "Da De Zerbi a Beye, qui il tempo scorre veloce"
LaLiga, Inaki Williams rovina il ritorno a casa del Rayo: l'Athletic fa 1-1 in rimonta... LaLiga, Inaki Williams rovina il ritorno a casa del Rayo: l'Athletic fa 1-1 in rimonta
Barcellona-Villarreal, le formazioni ufficiali: Flick propone quattro novità, c'è... Barcellona-Villarreal, le formazioni ufficiali: Flick propone quattro novità, c'è Ferran da 9
Luis Diaz si è preso il Bayern Monaco: "Mi sento molto a mio agio con Kompany" Luis Diaz si è preso il Bayern Monaco: "Mi sento molto a mio agio con Kompany"
Mbappé, il ginocchio e il precedente Kakà: a Madrid paragonano le due vicende Mbappé, il ginocchio e il precedente Kakà: a Madrid paragonano le due vicende
Manchester United, poco spazio per Ugarte. Ma Carrick promette: "Avremo bisogno di... Manchester United, poco spazio per Ugarte. Ma Carrick promette: "Avremo bisogno di lui"
Clamoroso Kranevitter: disobbedisce all'allenatore e rifiuta il cambio in Karagumruk-Trabzonspor... Clamoroso Kranevitter: disobbedisce all'allenatore e rifiuta il cambio in Karagumruk-Trabzonspor
Via dal Real dopo 10 anni, Yusi è esploso all'Alaves. Ma a Madrid hanno la recompra... Via dal Real dopo 10 anni, Yusi è esploso all'Alaves. Ma a Madrid hanno la recompra
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
2 Roma-Juventus, le probabili formazioni: Dybala recupera e gioca, torna titolare anche Bremer
3 Inter-Genoa, le probabili formazioni: Bonny accanto a Thuram, De Rossi si affida a Baldanzi
4 Torino-Lazio, le probabili formazioni: D'Aversa all'esordio punta sul tandem Simeone-Zapata
5 Verona-Napoli, le probabili formazioni: Conte ancora senza McTominay e Anguissa
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Allegri: "Io via? C'è sintonia con la società. Martedì eravamo rintronati"
Immagine top news n.1 Niente più casi come Kalulu in Inter-Juve. Come cambia il protocollo VAR con le 3 modifiche IFAB
Immagine top news n.2 Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Immagine top news n.3 La Roma ospita la Juve con 4 punti di vantaggio. Gasperini: "Ma si deciderà tutto molto più avanti"
Immagine top news n.4 Torino, confronto fra tifosi e giocatori. Il messaggio? Salvarsi prima del derby con la Juve
Immagine top news n.5 Oggi si riunisce l'IFAB, che ha recepito il messaggio: lotta a perdite di tempo e simulatori
Immagine top news n.6 Serie A, le probabili formazioni di tutte le gare valide per il 27° turno di Serie A
Immagine top news n.7 Champions League, il tabellone e tutto quello che c'è da sapere sul percorso dell'Atalanta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.2 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.3 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
Immagine news podcast n.4 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Domani Roma-Juventus, Gasperini: "Due squadre che cercano il risultato attraverso il gioco"
Immagine news Serie A n.2 Como, finalmente torna Diao: 75 giorni dopo l'infortunio, rientra contro il Lecce
Immagine news Serie A n.3 Solomon e Lezzerini ko nella Fiorentina. Il report medico: "Saranno rivalutati nei prossimi giorni"
Immagine news Serie A n.4 Roma-Juve ma non solo, Gasperini in conferenza: "Idee per Totti? Farlo giocare domani..."
Immagine news Serie A n.5 Milan e Allegri 'insieme per la vita' come Sal Da Vinci? Lui scherza: "Mi piace quella canzone"
Immagine news Serie A n.6 Ecco il primo Torino di D'Aversa: "3-5-2, Adams c'è, Vlasic può fare tutti i ruoli"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Insigne lo vedo bene, può dare una sterzata. Prendiamo troppi gol"
Immagine news Serie B n.2 Samp ko col Bari, la Federclubs: "Vergognatevi! Società indegna, urge cambio in panchina"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Inzaghi: "Pescara un altro esame importante. Conosciamo le difficoltà della gara"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i parziali delle gare delle 15: Padova avanti 2-0 a Modena, Cesena avanti a Empoli
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini perde Bracaglia per la gara di Catanzaro: le condizioni del difensore
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui"
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, Braglia verso la Vis Pesaro: "Ci credo: vedo segnali importanti dai ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Giana Erminio, Espinal: "Sognavo una vittoria di gruppo, è più bella la realtà del sogno"
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, Tremolada: "C'era bisogno di una svolta, ma non abbiamo fatto ancora niente"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana-Catania, i convocati di Cosmi: assenti Inglese, Carriero, Brancolini e Boncori
Immagine news Serie C n.6 Pergolettese, Tacchinardi: "Prova di maturità fantastica e faccio i complimenti ai ragazzi"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cremonese-Milan, un tabù lungo più di trent'anni: rossoneri a caccia del colpo allo Zini
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Genoa, dominio nerazzurro a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Napoli, obbligo di reagire per entrambe
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…