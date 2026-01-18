18 gennaio 2009, il Milan è a un passo da cedere Kakà. Galliani: "C'è offerta molto importante"

Il 18 gennaio del 2009 il Milan è a un passo dal cedere Ricardo Kakà al Manchester City. Il giocatore più forte del mondo - o quasi - trascinatore nella Champions del 2007, uno dei grandi obiettivi per qualunque club che vuole diventare top. L'offerta, si viene a sapere, è di 119 milioni di euro. Una cifra enorme per l'epoca, considerando che Cristiano Ronaldo si muoverà dallo United in estate per 94 milioni.

Adriano Galliani, amministratore delegato dei rossoneri, risponde così a chi gli chiede la situazione. "Non c'è niente di firmato, noi non abbiamo firmato nulla né il giocatore, che è ancora del Milan. Cosa succederà nei prossimi giorni però non lo so, non riesco a fare previsioni. Essendo l'amministratore delegato, devo cercare di far funzionare anche la ragione. Credo che ogni società deve avere un bilancio sano e bisogna anche tenere conto di questo, valuteremo tutto. In questo momento, comunque, non si possono ipotizzare cose che non esistono. C'è un'offerta molto importante per questo giocatore e stiamo valutando, e non abbiamo preso ancora nessuna decisione".

Come finirà è ovviamente di dominio pubblico. Kakà rimarrà per altri sei mesi, affacciandosi alla finestra e battendosi la mano sul cuore. Poi accetterà la corte del Real Madrid.