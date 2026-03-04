Il Milan blinda il suo talento. La Gazzetta dello Sport: "Cuor di Leao"

Il futuro di Rafael Leao torna al centro delle strategie del Milan. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi apre infatti con il tema del rinnovo dell’attaccante portoghese, considerato sempre più il simbolo tecnico del progetto rossonero. Il club è al lavoro per prolungare il contratto fino al 2030 e respingere l’interesse crescente dei club di Premier League.

Secondo il quotidiano, i contatti tra le parti sono già avviati e l’obiettivo della dirigenza è quello di blindare il numero 10 con un ingaggio da top player. La volontà è chiara: costruire il futuro attorno a uno dei giocatori più determinanti della rosa. Non a caso il titolo scelto è eloquente, "Cuor di Leao", a sottolineare il legame sempre più forte tra il portoghese e l’ambiente rossonero.

Il tema rinnovo si intreccia anche con il momento della squadra, che si avvicina al derby con l’Inter con ambizioni importanti. Nella corsa allo scudetto, ogni dettaglio può fare la differenza e Leao rappresenta uno dei punti di riferimento dell’attacco milanista.

All’interno del giornale trova spazio anche un’intervista a Kaká, che invita a non considerare chiusa la lotta per il titolo: "Lo scudetto non è finito, domenica deciderà Modric". Un richiamo alla competitività del campionato e all’importanza delle sfide dirette nel finale di stagione.

Tra gli altri temi in evidenza c’è anche la semifinale di Coppa Italia, con l’Inter fermata sullo 0-0 a Como in una gara equilibrata che lascia aperto il discorso qualificazione in vista del ritorno a San Siro. Infine uno sguardo anche alla Juventus, con Manuel Locatelli pronto a rinnovare il proprio contratto e a diventare uno dei punti fermi del nuovo ciclo bianconero.