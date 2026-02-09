Kalulu amaro: "La cosa che ci fa più arrabbiare è che li abbiamo soffocati per tutta la partita"

"La cosa che ci fa più arrabbiare è che li abbiamo soffocati per tutta la partita. Loro hanno fatto due tiri e segnato due gol". Pierre Kalulu, autore del gol del 2-2 ieri sera contro la Lazio, ha analizzato così la prestazione della sua Juventus allo Stadium.

Nell'intervista concessa a DAZN, il difensore bianconero ha mostrato tutta la sua delusione: "Oggi sono deluso perché abbiamo dato tanto, anche dopo tre giorni così abbiamo fatto tantissimo per vincere ma così non è stato: è difficile da accettare ma dobbiamo andare avanti, testa alla prossima. Per me non è tanto la reazione, siamo stati così dall'inizio: con tre o quattro dentro l'area, la cosa positiva è che non abbiamo abbassato la testa. Loro hanno tirato e fatto gol, questo fa arrabbiare. Bisogna essere più efficaci nelle due aree".

La pagella di TMW di Kalulu

Kalulu 7 - Partita completa e di grande affidabilità. Spinge con continuità sulla destra, mette due cross molto interessanti nel primo tempo e difensivamente soffre meno di altri quando la Lazio riparte. Nel finale trova il tempo perfetto per inserirsi e colpire di testa da distanza ravvicinata: un gol pesantissimo che vale il pareggio e premia una prestazione sempre dentro la gara.