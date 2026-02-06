Spalletti saluta la Coppa Italia, La Repubblica (Torino): "La Juve crolla a Bergamo"

Il tris incassato dalla Juventus nella tana dell'Atalanta obbliga i bianconeri a salutare la Coppa Italia ai quarti di finale. I bergamaschi si impongono con un netto 3-0 firmato da Scamacca, Sulemana e Pasalic: "La Juve crolla a Bergamo, male Bremer e Kalulu", titola oggi La Repubblica di Torino al centro della sua prima pagina.

Questa l'analisi del tecnico bianconero Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Ho guardato la partita. Ci sono nello scorrimento della partita le statistiche, poi c'è la partita vera. Noi le scelte non le abbiamo fatte giuste perché abbiamo affrontato una grandissima Atalanta: posso solo che fare i complimenti a Palladino. Sono una società di qualità che sanno preparare bene certe partite. Bisogna soltanto che fare i complimenti agli avversari: o si vince o s'impara. Non abbiamo avuto cura degli equilibri. Il disordine ci è stato fatale: serve equilibrio di squadra, aspetto su cui l'Atalanta ha fatto molto bene. Ci siamo persi molto in certe azioni. Mercato? Io sono contento di quelli che ho. La squadra ci darà un grande contributo".