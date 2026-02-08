Juventus, Kalulu: "Deluso perché abbiamo dato tanto, bisogna essere più efficaci"
Pierre Kalulu, difensore della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della gara pareggiata in extremis contro la Lazio grazie al suo gol: "Oggi sono deluso perché abbiamo dato tanto, anche dopo tre giorni così abbiamo fatto tantissimo per vincere ma così non è stato: è difficile da accettare ma dobbiamo andare avanti, testa alla prossima. Per me non è tanto la reazione, siamo stati così dall'inizio: con tre o quattro dentro l'area, la cosa positiva è che non abbiamo abbassato la testa. Loro hanno tirato e fatto gol, questo fa arrabbiare. Bisogna essere più efficaci nelle due aree".
