Kean sempre a segno nelle ultime quattro gare azzurre: è il quarto a riuscirci
Serata non proprio felice per Moise Kean, uscito infortunato da Estonia-Italia. Sbloccata, però, da una sua marcatura, a conferma dell’ottimo feeling con l’azzurro nelle ultime uscite: cinque gol nelle ultime quattro gare, tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali.
Come evidenziato da Opta, il centravanti della Fiorentina è il quarto giocatore a segnare in almeno quattro partite consecutive di qualificazioni ai Mondiali - considerando appunto anche la Nations League - con la maglia dell’Italia.
A precederlo: Luigi Riva (5 gol, 1968-1972), Roberto Bettega (4, 1976-1977) e Filippo Inzaghi (4, 2000-2001).
