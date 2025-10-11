Italia in ansia per Kean, ma filtra moderato ottimismo. Domani gli accertamenti

Italia (e Fiorentina) in ansia per Moise Kean. Il centravanti piemontese, prima a segno e poi costretto a uscire per infortunio nel 3-1 sull’Estonia, ha accusato un problema alla caviglia destra, dopo un movimento innaturale nel poggiare il piede in corsa.

Al momento, secondo quanto riferito da Sky, non filtra particolare preoccupazione in casa azzurra in vista del prossimo impegno, martedì 14 ottobre a Udine con Israele.

Ovviamente, però, servirà del tempo: a breve il charter della Nazionale italiana lascerà Tallin, Kean passerà la notte e poi dovrebbe sottoporsi ad accertamenti strumentali.