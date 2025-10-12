Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele

Un lampo, un gol, poi il dolore. Moise Kean apre le marcature contro l’Estonia con un diagonale preciso al primo pallone toccato, ma subito dopo crolla a terra. Una distorsione alla caviglia lo costringe a lasciare il campo zoppicando, sostituito dal giovane Esposito.

L’attaccante della Fiorentina, grande protagonista delle ultime uscite azzurre, rischia ora di saltare la sfida decisiva contro Israele, in programma martedì a Udine. Il CT Gattuso, però, non vuole perdere le speranze: "Abbiamo bisogno di lui", ha dichiarato più volte.

Kean è in un momento straordinario: ha segnato sei gol nelle ultime quattro partite con l’Italia, tutte valide per le qualificazioni mondiali, eguagliando campioni del passato come Bettega, Inzaghi e Riva. Il suo rendimento in Nazionale è ormai una certezza, e il gruppo lo riconosce come punto di riferimento. Ora resta da capire se potrà recuperare in tempo. Gli esami medici daranno risposte nelle prossime ore, ma la sua presenza contro Israele resta in forte dubbio. Nel frattempo l’Italia prosegue il ritiro con il fiato sospeso, sperando nel recupero del suo bomber. Lo scrive La Gazzetta dello Sport