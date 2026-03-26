Kean stacca Retegui, il bomber della Fiorentina miglior marcatore all time di questa Italia
Vittoria per 2-0 dell'Italia, che si aggiudica il primo atto del playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro l'Irlanda del Nord.
Grazie al gol del definitivo raddoppio, Moise Kean stacca Retegui in vetta alla classifica dei marcatori all time di questa nazionale, portandosi a quota 12 gol segnati in azzurro. Balzo in avanti anche per Tonali, che con il suo quarto gol azzurro ha aperto le danze sul tabellino della New Balance Arena.
MARCATORI ALL TIME DI QUESTA ITALIA
Moise Kean 12 gol
Mateo Retegui 11 gol
Nicolò Barella 10 gol
Davide Frattesi 8 gol
Matteo Politano e Sandro Tonali 4 gol
Federico Dimarco, Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito 3 gol
Bryan Cristante e Gianluca Mancini 2 gol
Gianluca Scamacca 1 gol
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