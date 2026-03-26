Kean stacca Retegui, il bomber della Fiorentina miglior marcatore all time di questa Italia

Vittoria per 2-0 dell'Italia, che si aggiudica il primo atto del playoff per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro l'Irlanda del Nord.

Grazie al gol del definitivo raddoppio, Moise Kean stacca Retegui in vetta alla classifica dei marcatori all time di questa nazionale, portandosi a quota 12 gol segnati in azzurro. Balzo in avanti anche per Tonali, che con il suo quarto gol azzurro ha aperto le danze sul tabellino della New Balance Arena.

MARCATORI ALL TIME DI QUESTA ITALIA

Moise Kean 12 gol

Mateo Retegui 11 gol

Nicolò Barella 10 gol

Davide Frattesi 8 gol

Matteo Politano e Sandro Tonali 4 gol

Federico Dimarco, Manuel Locatelli, Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito 3 gol

Bryan Cristante e Gianluca Mancini 2 gol

Gianluca Scamacca 1 gol