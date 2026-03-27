Gol di Kean, il presidente Giuseppe Commisso fa i complimenti al bomber della Fiorentina

Buona la prima per l'Italia, che vince la semifinale del playoff di qualificazioni ai prossimi Mondiali imponendosi per 2-0 contro l'Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo, grazie ai gol segnati nel secondo tempo da Tonali e Kean.

Con questa rete, Moise Kean raggiunge quota 12 gol segnati con la maglia della Nazionale italiana, diventando il miglior marcatore all time di questa spedizione attuale. Un gol che gli è valso il riconoscimento di molti addetti ai lavori, ma anche del suo presidente della squadra di club.

I complimenti per la rete e per la corsa degli azzurri verso il Mondiale che continua arrivano anche dal presidente della società toscana Giuseppe B. Commisso “ottimo lavoro e complimenti Moise!”. Stop di destro e sinistro a incrociare che vale il passaggio del turno e goal con classica esultanza ‘Griddy’.