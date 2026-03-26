Moise Kean come Schillaci: era dal '90 che un bomber azzurro non segnava per 5 gare di fila

Moise Kean non vuole più fermarsi. Prima dell'attaccante in forza alla Fiorentina, autore del 2-0 questa sera contro l'Irlanda del Nord, l'ultimo giocatore che aveva segnato in 5 presenze di fila con la maglia dell'Italia era stato Salvatore Schillaci tra giugno e luglio 1990. A sottolinearlo è il profilo X di Opta Paolo.

I sette gol in cinque partite consecutive di Kean con l'Italia

Italia-Germania 3-3 (due gol)

Italia-Estonia 5-0 (un gol)

Israele-Italia 4-5 (due gol)

Estonia-Italia 1-3 (un gol)

Italia-Irlanda del Nord 2-0 (un gol)