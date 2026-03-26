Moise Kean come Schillaci: era dal '90 che un bomber azzurro non segnava per 5 gare di fila
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Moise Kean non vuole più fermarsi. Prima dell'attaccante in forza alla Fiorentina, autore del 2-0 questa sera contro l'Irlanda del Nord, l'ultimo giocatore che aveva segnato in 5 presenze di fila con la maglia dell'Italia era stato Salvatore Schillaci tra giugno e luglio 1990. A sottolinearlo è il profilo X di Opta Paolo.
I sette gol in cinque partite consecutive di Kean con l'Italia
Italia-Germania 3-3 (due gol)
Italia-Estonia 5-0 (un gol)
Israele-Italia 4-5 (due gol)
Estonia-Italia 1-3 (un gol)
Italia-Irlanda del Nord 2-0 (un gol)
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Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
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