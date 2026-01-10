Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Kempf brilla davanti al Bologna: non ha intenzione di forzare un addio al Como adesso

Dimitri Conti
Oggi alle 22:15
Dimitri Conti
fonte Yvonne Alessandro

Tra le certezze di questo Como che ha tutta la voglia di fare da elemento di disturbo rispetto alle compagini più accreditate nella lotta per le posizioni europee, c’è senza dubbio Marc-Oliver Kempf (30 anni). Esperto centrale di piede mancino, il classe 1995 è un fattore per il gioco di Fabregas per la capacità di coniugare alla solidità nelle letture difensiva anche una discreta capacità di impostazione, aiutata da una cifra tecnica non banale.

Nella partita di oggi alle ore 15, il Como di Kempf ospitava quel Bologna che nei mesi scorsi e fino a poco fa era una delle squadre più interessate al suo acquisto. I rossoblù poi hanno virato via via su altri obiettivi (in estate al posto del partente Beukema, per esempio, è arrivato Heggem dal West Bromwich), anche adesso a gennaio seguono altre piste: il 30enne rimane in riva al lago, dove Fabregas continua a goderselo più che volentieri.

E sembra poter pensare di farlo fino al termine della stagione: secondo quanto appreso da TMW, la volontà del tedesco è quella di rimanere al Como ancora almeno fino a fine campionato, contribuendo alla causa lariana della lotta per l’Europa. Con il Como lo lega un contratto fino al 2027. La prestazione contro il Bologna ha certificato l'importanza di Kempf, nelle pagelle di TMW è stata giudicata da 6,5: "Impeccabile in posizionamento in area, ingloba palloni a ripetizione. Mira sballata sul colpo di testa in ammucchiata da calcio d’angolo nel finale concitato".

