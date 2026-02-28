Cioccolatino di Da Cunha, Kempf la imbuca di testa: il Como scappa, 3-1 sul Lecce
Schema su calcio piazzato praticamente perfetto del Como, che scappa via 3-1 ai danni del Lecce. Punizione vellutata di Da Cunha per pescare Kempf in tuffo, ad anticipare Veiga: spizzata vincente e giallorossi sotto di due reti al minuto 44.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"