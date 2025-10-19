Kempf buca la Juventus, il Como trema ma regge: è 1-0 al Sinigaglia al 45'

Il Como conduce i giochi al Sinigaglia contro la Juventus: è 1-0 al termine dei primi 45 minuti grazie alla firma di Kempf.

Kempf a sorpresa. Un inizio shock per la Juventus nel lunch match domenicale al Sinigaglia, finita sotto appena 4 minuti dal fischio d’inizio. Merito della giocata di prima di Nico Paz su combinazione da calcio d’angolo a pescare Kempf per il gol del vantaggio. Una partita però divertente e dai continui ribaltamenti, scanditi dagli attacchi di Conceicao sul fianco destro e Yildiz a pungere su quello opposto, così come dalle salite progressive e permesse da una fluidità illeggibile per il centrocampo statico della Juventus.

La Juve non trova il gol. Un paio di situazioni tra Yildiz a giro e fuori a fil di palo, con Koopmeiners a botta sicura ma contenuto da Kempf, hanno fatto tremare le gambe al Como. Soprattutto l’occasionissima di Khephren Thuram al 38’ che non è riuscito a inquadrare la porta dal cuore dell’area. A lungo andare, tuttavia, i padroni di casa hanno faticato ad affacciarsi oltre la metà campo bianconera, ma la ciurma di Tudor non ha saputo approfittare delle fatiche difensive avversarie. E il risultato è rimasto sull'1-0 per il Como al termine dei primi 45 minuti.