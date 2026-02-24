Klinsmann prima di Inter-Bodo/Glimt: "Serve pazienza. Vietato trattarli come principianti"

Nel percorso con la maglia dell'Inter, Jurgen Klinsmann, annovera anche un ruolo da protagonista nella rimonta sull'Aston Villa nel 1990 (3-0 a ribaltare lo 0-2 di Birmingham). Esempio perfetto di quello che la formazione nerazzurra, oggi nelle mani di Cristian Chivu, dovrà fare sul prato del 'Meazza' contro il Bodo/Glimt.

"È una delle partite che non dimenticherò mai - ha raccontato a La Gazzetta dello Sport -, la rimonta più grande della mia carriera. Dopo l'andata nessuno pensava di non farcela, anzi eravamo tutti convinti. Si parte sempre da lì, dall'ottimismo che ti convince di poter fare grandi cose. Il resto del merito lo ha avuto lo stadio perché c'era un'atmosfera semplicemente incredibile.

Quella partita insegna che serve avere pazienza e non è necessario segnare subito tutti i gol necessari. Il Bodo? L’errore più grande è trattarli come principianti: non saranno intimoriti perché sono ormai un’ottima squadra con dimensione europea. Bisognerà attaccare tanto, ma senza scoprirsi perché sanno castigarti alla prima occasione".