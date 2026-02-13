Klinsmann: "Sono interista sfegatato. Mi chiedo se Esposito resisterà a certi livelli per anni"

Jurgen Klinsmann nel corso della sua intervista rilasciata al Corriere dello Sport non ha rinnegato la sua fede, anzi ha rimarcato ancora una volta quello che ormai si sapeva da tempo: "Sono interista sfegatato e senza compromessi. Ricordo con grande piacere le cene a casa di Ernesto Pellegrini, il presidente ora scomparso". Nel suo racconto spiega come all'ex numero uno dell'Inter non sfuggisse niente, comprese le sue uscite serali.

Una delle caratteristiche principali di Klinsmann è mettere al primo posto sempre i giovani, come dimostrano anche le sue dichiarazioni: "A me interessano loro, come sono e come si formano". Tra quelli che guarda con grande attenzione, oltre a mostri sacri come Lamine Yamal, Musiala e Wirtz, cita anche Pio Esposito: "Mi chiedo se riusciranno a resistere a certi livelli per 10 anni come hanno fatto Messi e Cristiano Ronaldo".