Klinsmann: "Inter, lo Scudetto non basta. Bastoni? Un finimondo esagerato"

L'eliminazione dalla Champions League ai playoff sarebbe una dura battuta d'arresto per la stagione dell'Inter, che si ritroverebbe con Scudetto e Coppa Italia da conquistare, ma senza la competizione europea che tanto ha fatto sognare i tifosi in questi anni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Jurgen Klinsmann ha spiegato come non basterebbe la Serie A a cancellare un'uscita così prematura.

Tra gli argomenti più chiacchierati della settimana al primo posto c'è sicuramente quello relativo all'accentuazione del contatto con Kalulu di Alessandro Bastoni in Inter-Juventus. Un tema che però ha un po' stufato lo stesso Klinsmann: "Un finimondo… esagerato. Avrà pure sbagliato, ma può succedere a tutti. Ora si va avanti e non ha senso accanirsi ancora su di lui o continuare a fischiarlo".

Infine due battute anche sul suo connazionale Yann Bisseck, per cui continua ad avere un debole: "È fortissimo". Il suo augurio è che possa restare a lungo all'Inter e andare al Mondiale. La certezza dell'ex giocatore tedesco è che in tanti avanzeranno proposte, ma è difficile che lui possa trovare un posto in cui stia meglio che a Milano. Vedremo questa estate quali saranno le decisioni che prenderanno lui, il tecnico Cristian Chivu e la società nerazzurra.