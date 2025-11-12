Koeman: "Lang mi ha detto che in 28 giorni di ritiro al Napoli non ha visto un pallone"

Ronald Koeman, commissario tecnico dell'Olanda, ha contribuito a creare ancora problemi all'interno del Napoli con delle dichiarazioni in conferenza stampa che non possono che minare delle certezze sulla leadership da parte di Antonio Conte nella squadra partenopea, apparsa in crisi e priva di idee nella trasferta persa 2-0 in casa del Bologna di Vincenzo Italiano, al contrario molto propositivo.

Intervenuto in conferenza stampa, l'ex allenatore del Barcellona ha parlato così di Noa Lang, convocato per le gare contro Polonia e Lituania, rispettivamente in trasferta e in casa: "A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come andassero le cose in Italia. Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone. È un vero cambiamento per un giocatore e bisogna stringere i denti. Ma non è poi così male se lo vedono e devono farlo".

Il classe '99, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con gli azzurri, ha collezionato fino a questo momento 3 presenze in Champions League e 8 gettoni in Serie A, senza mai segnare o fornire assist, ma rimediando comunque due cartellini gialli. In totale è rimasto sul terreno di gioco per 223 minuti, l'equivalente di 2 partite e mezzo. Troppo poco visto che per lui sono stati investiti in estate 25 milioni di euro.