Barcellona, dalla Spagna spunta anche il nome di Juan Jesus per la difesa

Il Barcellona sta meditando sulla possibilità di intervenire nel mercato invernale per far fronte all'assenza di Andreas Christensen. Il centrale 29enne ha subito la rottura parziale del legamento crociato anteriore della gamba sinistra e che potrebbe essere fuori per circa quattro mesi.

Con questo possibile periodo di tempo di tempo del giocatore fermo ai box, il Barça ha la possibilità di chiedere a LaLiga di utilizzare una particolare clausola che permette di investire parte di ciò che avrebbe dovuto pagare al giocatore infortunato per intervenire sul mercato senza che pesi sul bilancio.

Tanti i nomi accostati al club blaugrana, che ora cerca un centrale d'esperienza per dare al proprio tecnico Hansi Flick un giocatore che sia immediatamente pronto ad aiutare la squadra nei suoi obiettivi. Fra di essi anche alcuni giocatori che militano nel campionato italiano. Da Koni De Winter a Stefan De Vrij, spunta anche un giocatore in forza al Napoli: il quotidiano Mundo Deportivo segnala anche il profilo di Juan Jesus. Il brasiliano è in scadenza al 30 giugno 2026 con il club azzurro e potrebbe rappresentare una potenziale occasione già a gennaio. Da capire però le intenzioni del Napoli con lui, visto che Antonio Conte sta lottando per la vittoria dello Scudetto e di certo non potrebbe lasciar partire a cuor leggero un giocatore che fino a qui sta dando il suo contributo nelle rotazioni difensive.