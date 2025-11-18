Olanda, Koeman non ammette distrazioni: "Pretendere ancora di più da ognuno di noi"

Dopo il successo casalingo contro la Lituania, il commissario tecnico dell'Olanda Ronald Koeman ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo fatto il nostro dovere - ha esordito -. Abbiamo la squadra migliore di questo girone e lo abbiamo dimostrato. Ma ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare. A volte non dimostriamo molta continuità di prestazione. Dobbiamo fare qualcosa al riguardo".

L'ex mister del Barcellona ha poi proseguito parlando dei singoli, concentrandosi su Emegha e Valente, profili che sono assolutamente molto interessanti: "Emegha è un ragazzo veloce che segna facilmente - ha sottolineato -. Avrebbe meritato un gol contro la Lituania, sarebbe stato un bel premio per lui. Anche Valente, dopo una breve sostituzione, ha giocato subito tra le linee, proprio come ha fatto al Feyenoord".

Lo sguardo poi è rivolto già alla competizione che prenderà il via quest'estate, una manifestazione dove non si potrà sbagliare e dove ogni errore si può pagare a caro prezzo: "Dobbiamo pretendere ancora di più da ognuno di noi - ha concluso il tecnico olandese -. Perché dopo una brutta prestazione, si può essere eliminati da un Mondiale. Non vedo molte nazioni che siano molto più forti di noi. Lo abbiamo dimostrato due volte questa primavera contro la Spagna".