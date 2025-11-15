Olanda, è quasi fatta. Koeman frena: "Più deluso che felice, la Polonia ha mostrato qualità"

Ronald Koeman, ct dell'Olanda, ha commentato così - come riportato da Uefa.com - il pareggio per 1-1 contro la Polonia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: "Sono più deluso che felice, ma d'altro canto abbiamo fatto un altro passo verso la qualificazione. Non è facile giocare contro squadre che difendono molto basse. Abbiamo dovuto essere pazienti; abbiamo dovuto provare ad attaccare in modi diversi, ma non abbiamo creato abbastanza buone occasioni".

"La Polonia - continua Koeman - ha mostrato la sua qualità e il suo stile di gioco: rapidi passaggi dalla difesa all'attacco. È così che abbiamo subito il gol. Si sono mossi molto velocemente, ma eravamo comunque in cinque difensori contro due giocatori polacchi. Non dovevamo subire gol in quella situazione, ma lo abbiamo fatto. Di nuovo, è così che piace giocare alla Polonia e questo li rende pericolosi".