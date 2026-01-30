Kolo Muani si complica, così la Juventus torna su Zirkzee: l'obiettivo è prenderlo in prestito

Visto che la pista che porta a Kolo Muani resta complicata, la Juventus torna a pensare a Joshua Zirkzee, ancora in uscita dal Manchester United. Secondo quanto riportato da Tuttosport, con Carrick al timone, il futuro della guida tecnica dei Red Devils è più incerto che mai e l'olandese potrebbe decidere di dimostrare il suo valore altrove. La formula che i bianconeri mettono sul piatto è quella del prestito secco, con una promessa di rivedersi a giugno per discutere eventualmente di una conferma dell'ex Bologna.

I rapporti che la Vecchia Signora ha con l'entourage del calciatori sono buoni, visto che è lo stesso di Douglas Luiz. Questo aspetto può fare la differenza, soprattutto perché i tempi sono molto ridotti e serve un'accelerata per far sì che l'affare vada in porto. Il mercato chiude il 2 febbraio dunque tra circa 3 giorni.

Il classe 2001 vanta 65 presenze e 9 gol con il Manchester United, 58 apparizioni e 14 reti con il Bologna, 47 sfide e 18 centri con l'Anderlecht, 36 incontri e 6 gol con il Bayern II, 17 gettoni e 4 reti con il Bayern Monaco e 4 match con il Parma. Inoltre è sceso in campo 6 volte con l'Olanda, segnando un gol.