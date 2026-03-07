Bayern, Kompany in vista dell'Atalanta: "Spero di avere Kane. Neuer? Problema a un polpaccio"

Il Bayern Monaco apre la 25^ giornata di Bundesliga imponendosi per 4-1 contro il Borussia Mönchengladbach e facendo il vuoto alle sue spalle, andando a +14 dal Borussia Dortmund. Un successo analizzato così in conferenza stampa dal tecnico Vincent Kompany: "A parte il gol subito alla fine, è stata una partita perfetta. Abbiamo mostrato una buona intensità. I ​​ragazzi in campo hanno dimostrato di meritare di giocare. Hanno sfruttato l'occasione e non hanno deluso le aspettative. A inizio stagione ho detto di avere fiducia in tutta la squadra. Quando Harry Kane è fuori, abbiamo altri ragazzi che possono segnare. Oggi ne abbiamo segnati quattro. Il suo ritorno contro l'Atalanta? Speriamo. Se ce la fa, ottimo. Altrimenti lo faremo con i ragazzi che abbiamo".

Kompany ha poi parlato di alcuni singoli come Musiala e Jackson becchettando la stampa: "Sono calmo riguardo Jamal. Non leggo molto la stampa, ma di recente ho letto che alcuni che lo stanno paragonando agli altri. Dico: ragazzi, mantenete la calma. Avete visto il suo infortunio contro il Paris, era molto grave. Sono felice che Jamal sia tornato e sono sicuroche tornerà al suo livello migliore, e forse anche meglio. Nico Jackson? Ha giocato molto bene oggi. Devo dire che da quando sono qui ho notato che quando tutto va bene in squadra, si cerca di individuare un giocatore o due senza motivo come bersagli. La scorsa stagione è stato Gnabry, a volte Coman, ora è Nicolas Jackson. La realtà del nostro spogliatoio è che è tranquillissimo".

Infine, il tecnico belga ha fatto un punto sulle condizioni di Manuel Neuer: "Ha sentito qualcosa al polpaccio. Non voglio fare supposizioni, vedremo".