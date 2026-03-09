Bayern, Kompany: "Ci siamo divertiti ad analizzare l'Atalanta, squadra forte e intensa"

Il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro l'Atalanta, gara di andata degli ottavi di Champions League che si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo. Questi i pensieri di Kompany: "Non dovremo pensare a chi è più forte. Sarà una grande gara contro una squadra forte del campionato italiano, sarà dura. Sicuramente dovremo mettere in campo la nostra esperienza, ma anche trovare il modo di segnare per vincere la partita".

Cosa pensa dell'Atalanta?

"Hanno esperienza in Europa, hanno vinto una competizione europea contro un Bayer Leverkusen molto forte. Sono fisici, difendono in modo aggressivo, cosa che facciamo anche noi. Sarà una partita interessante, ci siamo divertiti ad analizzare l'Atalanta, forte nei cross e dentro l'area, ma noi faremo affidamento sulle nostre qualità".

Come sta Harry Kane dopo aver saltato l'ultima match di Bundesliga per un fastidio al polpaccio?

"E' in una buona situazione, si è allenato bene. Decideremo domani perché non vogliamo prendere rischi, ma certamente schiereremo la formazione migliore".