Koné a confronto stasera all'Olimpico. Insieme valgono già oltre gli 80 milioni di euro
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:38Serie A
Raimondo De Magistris

Senza sosta. La Serie A ripartirà già questo pomeriggio con la prima sfida valida per il girone di ritorno. Alle 15.00 inaugureranno il programma di questo turno Como-Bologna e Udinese-Pisa, poi alle 18 allo stadio Olimpico spazio alla Roma di Gasperini che ospiterà il Sassuolo di Grosso, due squadre oggi distanziate da tredici punti in classifica.
La sfida che andrà in scena nella Capitale sarà anche l'occasione per vedere a confronto due dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Quei due Koné che hanno poco più di un anno di differenza e percorsi calcistici molto diversi, ma sono accomunati dal ruolo e dalla capacità di dominare il gioco in mezzo al campo con la loro fisicità.

Kouadio Emmanuel Boris Koné, centrocampista francese classe 2001 nato poco distante da Parigi, gioca nella Roma dall'estate 2024. Il club capitolino che l'ha acquistato dal Borussia Mönchengladbach per circa 15 milioni di euro sa di avere in rosa un vero e proprio gioiello e non a caso la scorsa estate, quando l'Inter era pronta a offrire circa 40 milioni di euro più bonus per il suo cartellino, ha subito respinto la proposta. Per Gasperini era ed è uno dei giocatori su cui basare una Roma vincente, per la società giallorossa già oggi è calciatore che ha una valutazione di mercato molto più alta di almeno una ventina di milioni di euro.

Ismaël Koné è invece nato ad Abidjan, in Costa d'Avorio, ma cresciuto anche calcisticamente in Canada. E' arrivato in Europa nell'estate 2023 grazie al Watford e poi, dopo una stagione con più bassi che alti in Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Rennes, è sbarcato in Italia per una cifra complessiva di 12.5 milioni di euro. Il calciatore classe 2002 ha avuto un eccellente impatto con la Serie A, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali non ha alcuna intenzione di cederlo in questa finestra di calciomercato, ma a fine campionato inizierà ad ascoltare proposte per una sua eventuale cessione. Per una ricca plusvalenza. Ad oggi la sua valutazione non è inferiore ai 25 milioni di euro.

