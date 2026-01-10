Manu Koné: "Non vogliamo nasconderci, abbiamo le qualità per restare in cima alla classifica"

Manu Koné, centrocampista della Roma, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni, a partire dal gol segnato: "In carriera non ho segnato tanti gol, ma è vero anche che il mio ruolo mi impone di aiutare la squadra giocando più dietro. A volte devo essere più egoista, ma per me conta di più vincere e fare i passaggi giusti. Con Gasperini arrivo di più negli ultimi 16 metri, so che ho la qualità per segnare più reti".

Su Gasperini: "Gasp è un grande allenatore, ci trasmette la rabbia di vincere le partite. Ci sprona e ci motiva sempre, spero di continuare a fare una bella stagione ai suoi ordini".

Sugli obiettivi. "Non vogliamo nasconderci, abbiamo le qualità per restare là in alto in classifica, non so se al primo, al secondo, al terzo o al quarto posto... Vogliamo andare in Champions".