Kone si ferma un mese, anche Leao finisce ko, Spalletti avvicina il rinnovo: le top news delle 18

In casa Roma arriva una brutta notizia: Manu Koné si è fermato per un problema muscolare accusato durante la sfida di Europa League persa contro il Bologna. Il centrocampista francese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena 20 minuti, lasciando spazio a Pellegrini. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, con tempi di recupero stimati intorno alle quattro settimane. Un’assenza pesante per i giallorossi, che perdono uno degli elementi chiave del centrocampo in una fase delicata della stagione.

Non va meglio al Milan, che dovrà fare a meno di Rafael Leao nella sfida contro il Torino. L’attaccante portoghese ha accusato un problema all’adduttore e non è stato nemmeno convocato. Questa tegola arriva al termine di una settimana già tesa per il numero 10 rossonero, reduce dall’episodio di nervosismo al momento della sostituzione contro la Lazio. Senza Leao, toccherà a Fullkrug e Pulisic guidare l’attacco nella gara di San Siro, in un momento in cui il Milan è chiamato a reagire dopo lo stop dell’Olimpico.

Sul fronte Juventus, invece, si guarda al futuro con maggiore serenità. La sosta per le nazionali potrebbe rappresentare il momento ideale per discutere il rinnovo di Luciano Spalletti. Lo stesso allenatore bianconero ha confermato nella conferenza stampa odierna la disponibilità al dialogo, sottolineando come la prossima settimana possa essere quella giusta per affrontare il tema con la società: "Sì, mi sembra che abbiate individuato un momento corretto. C’è meno stress e c’è tutta la disponibilità, tutta, a sentire cosa la società vuole dirmi. Per cui, ha individuato un momento che può essere corretto".