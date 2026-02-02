Fiorentina, Kouamé chiuso, anzi no. È arrivato troppo tardi il transfer per l'Hellas Verona

Kouamé al Verona, anzi no. E' arrivato troppo tardi il trasfer del passaggio del calciatore ivoriano dalla Fiorentina all'Hellas ed è per questo motivo, fa sapere Sky Sport, che l'operazione non è valida: l'attaccante rimarrà in Toscana nonostante la Lega Serie A lo avesse annunciato, come mostrano le immagini in calce all'articolo.