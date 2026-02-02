Fiorentina, Kouamé chiuso, anzi no. È arrivato troppo tardi il transfer per l'Hellas Verona
TUTTO mercato WEB
Kouamé al Verona, anzi no. E' arrivato troppo tardi il trasfer del passaggio del calciatore ivoriano dalla Fiorentina all'Hellas ed è per questo motivo, fa sapere Sky Sport, che l'operazione non è valida: l'attaccante rimarrà in Toscana nonostante la Lega Serie A lo avesse annunciato, come mostrano le immagini in calce all'articolo.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile