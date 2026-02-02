Ufficiale
L'ultimo colpo della sessione invernale lo fa il Verona: dalla Fiorentina ecco Kouamé
Proprio sul gong è arrivata l'ufficialità: Christian Kouamé è l'ultimo trasferimento di questa sessione invernale e va dalla Fiorentina al Verona in prestito.
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
