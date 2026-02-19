L'acquisto più importante dell'estate? C'è un Milan con Rabiot e uno senza: il dato

Proprio contro il Como Adrien Rabiot ha disputato una delle sue migliori partite stagionali. Era il 15 gennaio quando il centrocampista francese al Sinigaglia, dopo 40 minuti di grande sofferenza, si mise letteralmente la squadra sulle spalle conquistandosi un rigore sul finire della prima frazione e poi realizzando nella ripresa la personale doppietta. I due gol del definitivo 1-3 a favore del Milan. "Il soldato di Allegri, autore di una prova da vero e proprio dominatore. Con uno dei suoi proverbiali strappi, rimette in partita il Milan propiziando il rigore dell'1-1. Nel secondo tempo fa ancora meglio, siglando la doppietta che consente di espugnare il campo del Como", il giudizio con tanto di 8 in pagella che in quell'occasione TMW diede alla prestazione del calciatore francese.

Ieri Rabiot non era in campo per la seconda sfida in questo campionato contro il Como e la differenza in casa Milan s'è vista tutta. Allegri per l'occasione ha schierato Ricci e Jashari al fianco di Modric ma i rossoneri - in una gara di minor sofferenza rispetto a quella d'andata - sono mancati proprio in imprevedibilità. Sono mancati quegli strappi del francese che un mese fa fecero la differenza.

A vedere il rendimento con o senza Rabiot del Milan, il centrocampista francese è probabilmente il miglior acquisto dell'estate rossonera. Dieci milioni di euro che non potevano esser spesi meglio. Nelle 25 partite di campionato fin qui disputate dai rossoneri l'ex Juventus è sceso in campo 17 volte con un bilancio di dodici vittorie e cinque pareggi. Nelle otto partite senza di lui sono invece arrivati solo tre successi, oltre a quattro pareggi e alla sconfitta nel match d'esordio in questo campionato contro la Cremonese. Ad oggi l'unica gara persa dal Milan in questa Serie A.