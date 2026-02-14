Rabiot ieri espulso, ma era già diffidato: quante partite salta e cosa succede con la diffida

C'è stato un unico neo, insieme alla prestazione non particolarmente brillante, nella serata di Allegri e del Diavolo. Adrien Rabiot, nel recupero di Pisa-Milan di ieri, ha commesso infatti un intervento molto discusso al limite dell’area, sanzionato con il cartellino giallo dall’arbitro Fabbri. Il centrocampista francese era diffidato e, dopo l’ammonizione, ha continuato a protestare nei confronti del direttore di gara, rimediando così un’espulsione diretta. In base al regolamento, sarà costretto a saltare la gara di mercoledì contro il Como. Rientrerà poi per la sfida con il Parma, ma con la diffida ancora pendente.

Le parole di Allegri su Rabiot a fine gara

"Era diffidato e ora rimane in diffida. Però aveva bisogno di riposarsi, almeno così si riposa…"