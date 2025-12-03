Fabio Silva senza spazio a Dortmund: Zirkzee si complica e la Roma aspetta un segnale

La Roma continua a cercare un attaccante in vista del mercato di gennaio. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, a Trigoria sta tornando di moda un vecchio amore estivo: si tratta di Fabio Silva del Borussia Dortmund. Il talento portoghese, classe 2002, era già finito nel mirino di mister Gasperini quando era al Wolverhampton e la sua situazione oggi in Bundesliga non è cambiata, anzi: appena 59 minuti giocati in campionato, 224 in totale. Un poco spazio su cui la Roma è pronta a far leva.

Fabio Silva, dal canto suo, riflette sul futuro e valuta un possibile prestito per avere la chance di mettersi in mostra, con l'ambizione di conquistare una chiamata al prossimo Mondiale con la truppa capitanata da CR7. Sarà il giocatore - prosegue il quotidiano - a dover dare quindi nelle prossime settimane un segnale ai giallorossi, che a loro volta si attiverebbero per provare a prenderlo con questa formula.

E il sogno Joshua Zirkzee? Si complica. Il primo obiettivo per rinforzare il reparto avanzato della Roma in questo momento sembra veramente complicato da raggiungere, tra le commissioni altissime richieste dai suoi agenti e il no al prestito da parte del Manchester United, oltre al minutaggio crescente che l'ex Bologna si sta ritagliando a Old Trafford.