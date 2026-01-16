L'agente di Hojbjerg allontana la Juventus: "Vuole restare al Marsiglia e fare cose speciali"

La Juventus può anche arrendersi, Pierre-Emile Hojbjerg non si muoverà a gennaio. A chiarire le intenzioni del calciatore è proprio il suo agente Luca Puccinelli, che in un'intervista rilasciata a Fabrizio Romano, ha chiarito quali siano le intenzioni del danese: "È concentrato al 100% sul Marsiglia, vuole restare e dare il massimo per l'OM, concentrandosi esclusivamente su questo progetto. Vuole fare cose speciali".

Spalletti dovrà dunque cercare una soluzione alternativa per il suo centrocampo. La Juventus è tornata competitiva e sogna anche lo Scudetto, ma ha bisogno di alternative valide nel reparto di mezzo. L'obiettivo numero uno era proprio l'ex Tottenham, che da subito è sembrato quasi irraggiungibile, con Roberto De Zerbi che ha chiarito come per lui fosse incedibile, seguito qualche settimana dopo dal ds Mehdi Benatia. La Vecchia Signora ha così virato su Davide Frattesi e Guido Rodriguez, ma per il momento non è vicina a nessuno dei due.

Il classe '95 ha vestito in carriera le maglie di Tottenham, Southampton, Marsiglia, Schalke 04, Bayern Monaco e Augsburg, oltre a quella della sua Nazionale. Il suo contratto con il club transalpino scadrà il 30 giugno 2028, ovvero tra 2 stagioni e mezza. Nel suo palmares 4 Bundesliga, 2 Coppa di Germania e un Mondiale per Club.