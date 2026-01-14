Il Marsiglia fa ancora muro per Hojbjerg, la Juventus ora alza il pressing sul giocatore

Pierre-Emile Hojbjerg non passa mai di moda in casa Juventus e resta l'obiettivo numero uno di Luciano Spalletti per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il problema rimane il fatto che il Marsiglia non ha alcuna intenzione di perdere un riferimento per la squadra. Servirà, e non è detto che basti, un'importante azione diplomatica per cambiare lo scenario.

La strategia dei bianconeri dunque adesso è alzare il pressing sul calciatore, che sarebbe contento di iniziare una nuova avventura in Italia e non è indifferente davanti alle avances della Vecchia Signora. Il tempo per imbastire un'operazione c'è, vedremo se basterà. L'alternativa rimane Davide Frattesi, ai margini nell'Inter, ma troppo costoso. Inoltre i nerazzurri non vogliono cederlo a una diretta concorrente.

Infine c'è la pista che porta a Federico Chiesa. Riguarda un altro ruolo, ma è comunque una priorità per la Juventus, che ha bisogno di un giocatore come il classe '97. Il Liverpool fa muro fino al ritorno di Salah dalla Coppa d'Africa e continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo, mentre i bianconeri non andranno oltre il prestito con obbligo di riscatto condizionato ad alcuni obiettivi. Sullo sfondo Daniel Maldini dell'Atalanta, Ferreira Carrasco dell'Al Shabab e Albert Gudmundsson della Fiorentina.