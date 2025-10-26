Osimhen e Icardi stracciano il Goztepe, il Galatasaray fa già il vuoto in Turchia
Con una forza di fuoco come quella del Galatasaray, che nella stagione del ritorno in Champions League si può permettere di avere in attacco sia Osimhen (ex Napoli) che l'ex capitano dell'Inter Icardi, il Goztepe non può nulla. Finisce 3-1 al Rams Park di Istanbul, con le firme di entrambi i bomber in attacco oltre a Gabriel Sara.
La ciurma giallorossa finita per scappare con anticipo in vetta alla classifica di Super Lig (massimo campionato turco) a quota 28 punti. A +5 attualmente dal secondo classificato Trabzonspor di Andre Onana.
I risultati di ieri
Karagumruk - Kayserispor 2-2
Kocaelispor - Alanyaspor 2-0
Trabzonspor - Eyspor 2-0
Le partite di oggi
Antalyaspor - Basaksehir 0-4
Galatasaray - Göztepe 3-1
Genclerbiligi - Konyaspor 1-2
Kasimpasa - Besiktas
Le partite di domani
Gaziantep - Fenerbahce
Samsunspor - Rizespor
CLASSSIFICA
1. Galatasaray 28 punti
2. Tarbzonspor 23
3. Fenerbahce 19*
4. Gaziantep 17*
5. Goztepe 16
6. Besiktas 16*
7. Samsunspor 16*
8. Konyaspor 14
9. Alanyaspor 13
10. Kocaelispor 11
11. Basaksehir 10
12. Atnalyaspor 10
13. Rizespor 9*
14. Kasimpasa 9*
15. Genclerbiligi 8
16. Eyspor 8
17. Kayserispor 6
18. Karagymruk 4
*una gara in meno