Novità in arrivo nel calcio: l'IFAB punta a nuove misure per ridurre le perdite di tempo

Riguardo al Var ipotesi di intervenire in caso 2/o giallo errato

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - In una riunione virtuale dei comitati consultivi calcistici e tecnici dell'Ifab (L'International Football Association Board), presieduta da Noel Mooney, amministratore delegato della Football Association of Wales, le discussioni hanno toccato un'ampia gamma di argomenti, con particolare attenzione alle ulteriori misure volte a migliorare il flusso di gioco e ridurre al minimo le interruzioni e le perdite di tempo.

Dopo un aggiornamento sul feedback positivo globale relativo all'introduzione con successo delle nuove disposizioni per impedire ai portieri di trattenere la palla troppo a lungo (un limite di tempo di otto secondi abbinato a un conto alla rovescia visivo di cinque secondi da parte dell'arbitro e un calcio d'angolo assegnato in caso di infrazioni), sono stati discussi ulteriori modi per migliorare il flusso di gioco e ridurre le interruzioni del ritmo.

Le discussioni hanno incluso l'applicazione del principio del conto alla rovescia alle rimesse laterali e ai calci di rinvio e come ridurre il tempo perso a causa di interruzioni di gioco causate da infortuni e sostituzioni. In relazione al protocollo del Video Assistant Referee (Var), si è discusso, tra le altre cose, della possibilità per gli ufficiali di gara (Vmo) di intervenire in caso di secondo cartellino giallo errato. Una proposta in merito sarà presentata alla riunione annuale dell'Ifab, che si terrà a Londra il 20 gennaio 2026. (ANSA).