Milan, Fofana: "Ricci al posto di Rabiot? Non cambia nulla, la qualità è sempre alta"
Il centrocampista del Milan Youssouf Fofana ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo dell’Atalanta valevole per la 10^ giornata di Serie A.
Serata di duelli: ti esalta?
"Sì, alza il livello. Penso più al nostro lavoro come squadra, speriamo che facciamo un buon risultato".
Con Ricci e Modric cambia il tuo compito?
"Non cambia niente per me, con Ricci al posto di Rabiot la qualità resta alta".
