Atalanta, Percassi: "Ci vogliono pazienza e voglia di migliorare, siamo fiduciosi"

L'ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Milan valido per la 10^ giornata di Serie A.

Sta dalla parte di Carnesecchi o di Juric?

"Voglio molto bene a entrambi e dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che siamo appena partita. Ci vogliono pazienza e voglia di migliorare, poi vedremo".

Con Scamacca e Lookman al 100% avreste più punti?

"Per le occasioni prodotte, avremo meritato qualche punto in più ma questi sono quelli che abbiamo fatto fino ad oggi. Dobbiamo continuare a migliorare e stasera sarà molto difficile contro un Milan molto forte".

Emozionato nel veder entrare in campo la squadra?

"Giocare nel nostro stadio ristrutturato è un'emozione, avere uno stadio di proprietà che è la nostra casa è un motivo d'orgoglio e un punto di partenza. Dobbiamo migliorare e siamo fiduciosi".