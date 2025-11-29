L'altra Roma di Gasperini: rotazioni in aumento, ora i gol arrivano anche dalle 'riserve'
"L'altra Roma di Gasp". E' questo uno dei titoli che Il Tempo dedica al calcio nella sua edizione odierna. Il focus è sulle tante rotazioni in casa giallorosssa: El Aynaoui e Ghilardi tra i protagonisti del successo in Europa. E ora l'allenatore, dunque, si affida anche alle riserve.
