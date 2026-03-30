L'ambasciatrice italiana in Bosnia: "Avversari per una notte ma amici per sempre"

Sarah Eti Castellani, ambasciatrice per l’Italia in Bosnia, ha parlato in vista della sfida di domani a Zenica in cui gli azzurri di Gattuso si giocheranno l’accesso al Mondiale. Queste le sue parole riportate da avaz.ba:

“Ci sono alcune partite che significano più del risultato stesso, più dei novante minuti di gioco e persino più del calcio stesso. Sono quelle in cui il campo diventa un luogo di incontro, dove due popoli si riconoscono e raccontano la loro storia attraverso il pallone che rotola.

Il forte legame è confermato dal fatto che numerosi calciatori - come Dzeko, Pjanic e Lulic - hanno trovato una seconda casa in Italia. Alla fine, domani sera il nostro cuore sarà inevitabilmente diviso in due. Qualunque sia il risultato, non ci saranno perdenti. Saremo avversari per una notte, ma amici per sempre”.