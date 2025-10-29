L'amico di Spalletti: "In questi giorni non mi ha risposto. Contratto? Ama scommesse così"

Francesco Siviero, amico di Luciano Spalletti, ha rilasciato una lunga intervista a TuttoJuve.com, nella quale ha parlato del probabile futuro tecnico dei bianconeri: "La Juventus sarebbe un apice per la sua carriera, così come la Nazionale o l'Inter. Ma non c'è ancora l'ufficialità, credo stiano ancora analizzando dei dettagli come è normale nel calcio".

Ha avuto modo di sentirlo in questi giorni?

"Gli ho mandato un messaggio, ma non mi ha risposto. Però quando è sotto pressione, pensa a tutt'altro. È giusto che sia così".

Cosa può portare alla Juventus?

"Da anni la squadra non è continua, fa strano dirlo perché è la squadra che in Italia lo ha insegnato a tutti. Gli avversari cercavano di emularne lo stile, ma oggi non sembra essere più così. Luciano, per questo, può essere l'uomo giusto per riportare a Torino questa filosofia. Gioca la Champions da oltre vent'anni, è uno abituato a questi palcoscenici".

L'ha stupita il fatto che firmerà un contratto fino a fine stagione con opzione?

"A leggere le vostre indiscrezioni, sembra che il contratto sarà annuale e il rinnovo avverrà solo in caso di raggiungimento di un obiettivo ben specifico. Spalletti è una persona che non si impaurisce e anzi ama questo genere di scommesse, per questo può accettare subito questo tipo di contratto. E' anche stimolante dal suo punto di vista".