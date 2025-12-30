TMW Atalanta, lavoro individuale per Zappacosta. Il punto sugli infortunati in vista della Roma

Arrivano novità in casa dell'Atalanta sul fronte infortunati. Nella sfida che la Dea ha perso di misura contro l'Inter domenica infatti l'esterno Davide Zappacosta era uscito anzitempo dal campo a causa di un affaticamento al flessore destro. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore italiano nella seduta pomeridiana odierna dell'allenamento agli ordini di Raffaele Palladino ha svolto lavoro individuale.

Il giocatore insomma non ha ancora smaltito il problema avuto nella gara giocata in campionato. Lavoro individuale in campo per il difensore Mitchel Bakker, ancora terapie invece per Raoul Bellanova. Non ci sono altri giocatori da considerare fermi ai box in questo momento per l'Atalanta, per domani è prevista una seduta di allenamento mattutina nell'ultimo giorno del 2025 per De Roon e compagni.

Ricordiamo che i bergamaschi dopo la gara affrontata contro l'Inter sono al lavoro per prepararsi in vista della sfida di sabato sera, che si giocherà al Gewiss Stadium contro la Roma. Una partita dal sapore speciale, nella quale ci sarà il ritorno in quella che è stata la sua casa per molti anni per l'ex tecnico Gian Piero Gasperini, approdato in giallorosso la scorsa estate. Si tratta del primo incrocio fra Gasperini e la Dea dopo l'addio.