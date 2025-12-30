Che farà Baldanzi? Perché può essere l'ago della bilancia nella lotta salvezza

Tommaso Baldanzi sembra essere l'oggetto del desiderio di praticamente tutte - o quasi - le squadre invischiate nella lotta salvezza. Dal Verona al Genoa, fino al Parma ed al Pisa (leggi qui i dettagli sulle varie piste): il fantasista giallorosso è finito nel mirino di tante.

D'altronde non potrebbe essere altrimenti per un giocatore che in estate è stato davvero ad un passo dal diventare un giocatore del Verona. I gialloblu dalla loro hanno una carta importante da giocarsi, quella del tecnico Paolo Zanetti. Un allenatore che lo conosce bene e che lo ha valorizzato in passato, all'Empoli.

Alla fine Gasperini, vedendo che nel reparto avanzato non aveva abbastanza garanzie, ha messo il veto trattenendolo nella Capitale. Ecco, anche in questo caso saranno club e giocatore ad avere l'ultima parola sui piani da seguire, quando si aprirà la finestra invernale dei trasferimenti. Il giocatore infatti si è conquistato uno spazio importante alla Roma, al contempo però le grandi manovre della squadra di Gasp per gennaio fanno pensare che gli scenari potrebbero far riflettere anche per il classe 2003. Rimanere a giocarsi le proprie carte come fatto fino ad ora, oppure cercare rilancio altrove?

Un gol in dieci apparizioni per lui in questi primi mesi di campionato. Soprattutto la sensazione che abbia voglia di mettere in mostra le sue qualità. A 22 anni per Baldanzi sembra essere giunto il momento di pensare a come rilanciarsi e ci sono diverse squadre pronte ad accoglierlo a braccia aperte. E se fosse lui l'ago della bilancia pronto ad alzare il livello di una delle squadre invischiate nei piani bassi della classifica?