TMW Radio Chivu, Conte, Allegri: a chi credere nel 2026? Il commento degli ospiti

Finisce il 2025 e impazza già il toto-scommesse su chi alla fine avrà la meglio in Serie A. A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ci sono tanti fattori, come il mercato, le coppe, le motivazioni, che incidono. Ci sono giocatori decisivi, ma io credo che alla fine sarà l'attacco decisivo rispetto alla difesa. Se non hai il bomber e quello che ti risolve le partite...e poi l'esperienza dei tecnici. Conte ha fatto due duelli e li ha vinti tutti in passato. Quindi occhio. Allegri ne ha perso uno con Conte e vinto uno con Sarri. Chivu è l'intruso di turno ma ha personalità, quindi occhio a Chivu".

Luigi Apolloni: "Vedo Napoli e Inter davanti a tutti. L'Inter con Chivu sta facendo qualcosa d'importante. Rientreranno giocatori importanti per il Napoli, però l'Inter è forte. Le coppe incideranno, è vero, il Milan non avendole ha l'opportunità di preparare meglio le gare e questo può agevolarti".

Paolo Paganini: "Sarà determinante il discorso Coppe. In questo momento il Milan lo vedo leggermente più avanti, è come il Napoli lo scorso anno, con un grande allenatore e senza coppe. E' una mina vagante la Juve, ma per me le coppe a marzo saranno decisive".

Franco Piantanida: "Dico Milan, e aggiungo anche la Roma. Sempre se arrivano Zirkzee e Raspadori. Perché negli ultimi anni, a parte due scudetti senza problemi, la pressione c'è sempre stata. La Roma ha zero pressioni in questo momento, così come il Milan".

Ricky Buscaglia: "Se si parla di allenatori, credo a tutti. Si dà troppa importante agli allenatori, alla fine il mercato sarà decisivo. L'allenatore incide, ma non troppo. Io poi punterei sulle dirigenze. Siamo sicuri che al Milan i dirigenti abbiano capito che occasione ha quest'anno? Napoli e Inter sono più forti. Il Milan è quella che può stare di più lì sotto la finestra a vedere cosa accade lì davanti".

Simone Braglia: "Per quello che sta facendo Gasperini a Roma e per il calendario che arriva, credo che Gasp sia quello che è più migliorato. Se si dovesse completare l'organico Roma, il duo Gasperini-Ranieri è favorito per lo Scudetto".

Michelangelo Rampulla: "In questo momento credo che Conte e il Napoli, ma anche Allegri e il Milan sono quelli con più esperienza. Senza nulla togliere agli altri. Questi sono i binomi favoriti, per storia e vissuto dei tecnici. Conte e Allegri sono i più accreditati, ma Gasperini e Spalletti sono lì. Anche se l'Inter è favorita".

Alessandro Cucciari: "Napoli e Inter è chiaro che siano le favorite e lotteranno per lo Scudetto. Se devo scegliere, allora metto Conte, che è un animale da spogliatoio".

Alberto Di Chiara: "Vedo Napoli e Inter, con il Milan di Allegri che darà fastidio. Chivu è giovane, ma è valido. E l'Inter mi dà più garanzie".